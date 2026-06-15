به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جلسه بازدید و ارزیابی از پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، ظهر امروز با حضور جلال حیدربیگی، مدیرکل سرا‌های نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی ، باقی معاون دفتر سیاستگذاری فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در این جلسه، با بررسی دقیق اطلاعات و اسناد موجود، گزارشی جامع از وضعیت فعلی پارک علم و فناوری ارائه و سپس موضوع تأسیس پردیس‌های پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در استان تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید.

جلال حیدربیگی این جلسه را نقطه عطفی در هماهنگی هرچه بیشتر مجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با سیاست‌های کلان وزارت علوم برشمرد و افزود: خوشبختانه با تلاش همکاران در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد، شاهد پیشرفت‌های ملموسی در حوزه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد زیرساخت‌های نوآوری هستیم.

وی در ادامه با اشاره به مصوبه مهم تأسیس پردیس‌های پارک علم و فناوری در استان تهران افزود: تصویب تأسیس پردیس‌های پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد در استان تهران، گامی مؤثر و راهبردی در جهت توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری در سطح استان است و این پردیس‌ها بستر مناسبی برای هم افزایی بین دانشگاه، صنعت و بازار فناوری فراهم خواهند کرد و بدون تردید نقش مهمی در ایجاد اشتغال دانش‌بنیان و رفع نیاز‌های فناورانه منطقه ایفا خواهند کرد.