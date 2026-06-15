هم‌زمان با فرارسیدن محرم شبکه‌های رادیویی با تدارک ویژه‌برنامه‌های متنوعی، به انعکاس پیام‌های عاشورا، تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت، بازخوانی درس‌های نهضت حسینی و همراهی با آیین‌های عزاداری مردم در سراسر کشور می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این برنامه‌ها در قالب‌های گوناگون از جمله مستند، نمایش، گفت‌و‌گو، روایت، مداحی و پخش زنده مراسم مذهبی، تلاش دارند ضمن پاسداشت شعائر حسینی، مفاهیم ماندگار آزادگی، حق‌طلبی و ظلم‌ستیزی را برای مخاطبان تبیین کنند.

رادیو ایران، حسینیه‌ای به وسعت ایران

شبکه رادیویی ایران با پریایی حسینیه رادیویی و برنامه حسینیه ایران، همایشی عظیم به گستردگی جغرافیای ایران و پخش مرثیه‌سرایی، تلاوت‌های فاخر، مداحی‌هایی در ستایش اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، دعوت از کارشناسان مذهبی و با تدارک ویژه‌برنامه‌های مناسبتی، روی آنتن می‌روند. همچنین برنامه «عشق است و آتش و خون» بر قیام دائم علیه ظلم و پایداری امام حسین (ع) و یاران شهیدش می‌پردازد. برنامه «شش ماهه بلند بالا» ویژه مراسم شیرخوارگان حسینی، برنامه «عقیق» ویژه پوشش مراسم عزاداری حضرت امام حسین (ع) با حضور گسترده مردم در میدان و برنامه «حسینیه ایران» ویژه پخش عزاداری مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها، برنامه «اینجا کربلاست» ویژه روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی پخش خواهد شد.

رادیو جوان، به عشق حسین (ع) در میدان

گروه اندیشه و تاریخ شبکه رادیویی جوان، امسال در ایام محرم با ویژه‌برنامه‌ای میدانی، هر شب در محلات شهر با عزاداران حسینی همراه می‌شود. برنامه «به‌عشق حسین»، به‌تهیه‌کنندگی عباس پیری و اجرای ابوالفضل اینانلو و فاطمه امجدیان، از یکم تا سیزدهم محرم هر شب ساعت ۲۲:۰۰ تا ۲۳:۰۰ در محله‌های تهران اجرا خواهد شد. این برنامه با حضور مهمانان و مردم و همچنین پخت حلوای نذری همراه خواهد بود. زندیان به تولید برنامه‌ای با حال‌وهوای هنر عاشورایی هم اشاره کرد. این برنامه به‌تهیه‌کنندگی و اجرای مهدی استاد احمد و با حضور کارشناس هنری به هفت آسمان هنر سر می‌زند و تأثیر حماسه عاشورا در هفت هنر را روایت می‌کند.

رادیو فرهنگ، روایت شعر و شعور عاشورایی

رادیو فرهنگ در ایام محرم با هدف تبیین ابعاد معرفتی و هنری واقعه عاشورا و نقش نهضت عاشورا در شکل‌گیری روحیه مقاومت و ظلم ستیزی، مجموعه‌ای جامع از برنامه‌های تخصصی شامل مداحی، مقتل‌خوانی، بررسی سیر تاریخی حرکت کاروان امام حسین (ع) و نمایش‌های آیینی را تدارک دیده است. تمرکز اصلی ما بر بازنمایی ادبیات عاشورایی به‌عنوان یکی از غنی‌ترین ذخایر فکری شیعی و تجلی شور و شعور حسینی در فرهنگ عامه مردم ایران است. برنامه «محتشم‌نامه» به معرفی شعر عاشورایی و تبیین نکات مربوط به آن می‌پردازد.

رادیو تهران، آیین‌های سوگ در پایتخت

ویژه‌برنامه «حسینیه تهران»، هم‌زمان با ماه محرم با پوشش زنده آیین‌های عزاداری پایتخت، بازخوانی مکتب عاشورا و تأکید بر وحدت و انسجام ملی، هر شب به خانه‌های مخاطبان می‌آید. پخش زنده مراسم هیئت‌ها، شعرخوانی و مقتل‌خوانی پیرغلامان حسینی و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های دینی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران از بخش‌های اصلی «حسینیه تهران» است. «حسینیه تهران» در کنار پاسداشت شعائر حسینی، با رویکرد تقویت اتحاد و انسجام ملی، مخاطبان را به حفظ روحیه ایستادگی، بصیرت و ایمان در جامعه دعوت می‌کند.

رادیو گفت‌و‌گو، بازخوانی معرفت از محرم تا اربعین

برنامه «از محرم تا اربعین»، هم‌زمان با آغاز محرم و در قالب ۵۰ قسمت تا اربعین، با هدف تبیین ابعاد معرفتی، قرآنی و فرهنگی نهضت عاشورا روی آنتن می‌رود. در این برنامه، آیاتی که حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مسیر حرکت از مدینه به مکه و سپس کربلا تلاوت کرده‌اند، بررسی و تحلیل و نسبت این آیات با اهداف، پیام‌ها و آموزه‌های قیام عاشورا برای مخاطبان تبیین می‌شود. این برنامه هر روز پیش‌از اذان ظهر با حضور حجج اسلام شهبازی، یادبروقی، مقدسی و صبوری، از استادان حوزه و دانشگاه، از رادیو گفت‌و‌گو پخش خواهد شد.

رادیو ورزش، روایت جوانمردی در مکتب سیدالشهدا (ع)

ویژه‌برنامه‌های امسال با حضور کارشناسان برجسته مذهبی در سه محور اصلی شامل فلسفه قیام عاشورا، بررسی شخصیت‌های اثرگذار این نهضت و همچنین رویکرد‌های سند تحول رسانه دنبال می‌شود. علاوه‌بر این، بخش‌های ویژه‌ای نظیر روزشمار وقایع محرم، معرفی شهدای گران‌قدر ورزشکار و تجلیل از پیرغلامان حسینی (ع) برای مخاطبان در نظر گرفته شده است. همچنین ویژه‌برنامه‌ها در روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی با بازخوانی روایت دقیق این دو روز برای نسل جوان، گفت‌و‌گو با ورزشکاران متولی هیئت‌های مذهبی پخش می‌شود.

رادیو اقتصاد، بر تراز تاریخ کربلا

در این برنامه روایت روزبه‌روز واقعه کربلا بر اساس شواهد تاریخی ثبت‌شده در مقاتل و کتب معتبر انجام می‌شود. برنامه با هدف بازخوانی دقیق و مستند حوادث عاشورا، از آغاز محرم روی آنتن رادیو اقتصاد می‌رود و تلاش دارد مخاطبان را با ابعاد کمتر روایت‌شده این واقعه آشنا کند. اجرای برنامه برعهده داوود نماینده است و تولید آن با محوریت روایت‌محور تاریخی و بهره‌گیری از منابع معتبر صورت گرفته است. این مجموعه باتکیه‌بر دقت تاریخی و وفاداری به منابع اصلی، تصویری روشن و مستند از وقایع کربلا ارائه می‌دهد و در قالب بخش‌های روایی پخش خواهد شد

رادیو صبا، پیوند کربلا با روایت امروز

رادیو صبا تلاش کرده است با نگاهی فراتر از روایت صرف تاریخی، پیام‌ها و مفاهیم نهضت عاشورا را با مسائل و رخداد‌های امروز جامعه پیوند بزند. در این برنامه‌ها ضمن مرور مستند وقایع عاشورا، به روایت قهرمانان گمنامی‌پرداخته می‌شود که در مواقع دشوار، با روحیه مسئولیت‌پذیری، شجاعت و ازخودگذشتگی در کنار مردم ایستادند.

رادیو نمایش، درام رادیویی در خدمت عاشورا

ویژه‌برنامه زنده «روشنا، حماسه عزت»، باتکیه‌بر گفتار و جادوی نمایش، پیوندی میان مظلومیت تاریخی عاشورا و جنایات سفاکان یزیدصفت عصر حاضر برقرار می‌کند. محتوای این ویژه‌برنامه، از روایت حرکت از مدینه تا مکه، پیوستن به مسلم و اعلام برائت از یزید، تا وداع شب عاشورا و خطبه‌خوانی حضرت زینب (س) در کاخ یزید با نگاهی تحلیل‌گرانه مورد مداقه قرار می‌گیرد تا مفهوم بیعت و تبعیت از امام زمان حاضر تبلور یابد. طاهره برهانی‌نژاد، تهیه‌کننده، شرمینه جمشیدی، نویسنده، علیرضا تابان، گوینده و شیرین روستایی، بازیگر، ازجمله روایتگران این حماسه در رادیو نمایش‌اند.

رادیو پیام، روایت کوتاه از مسیر کربلا

برنامه کوتاه پیام محرم به روایت‌های مربوط به حوادث و اتفاق‌هایی که در ایام محرم (از قبل‌از ورود امام حسین (ع) به کربلا تا اربعین) می‌پردازد. هدف از ساخت این برنامه در رادیو پیام روشنگری و بیان علت قیام امام حسین (ع) است. پیام محرم آموزش ایستادگی است و هدف امام حسین (ع) بازگرداندن عدالت و حقیقت به جامعه است و آن جمله کلیدی ایشان که می‌فرماید: من تنها برای طلب اصلاح در امت جدم قیام کردم.

رادیو سلامت، بازخوانی آموزه‌های عاشورا

برنامه «دل‌آگاهی» و بازگشت به خویشتن»، آموزه‌های واقعه کربلا را در قالبی روان‌شناسانه، مذهبی و اجتماعی برای مخاطبان بازخوانی می‌کند. این برنامه با ساختاری مجله‌ای و با هدف واکاوی آموزه‌های واقعه کربلا تهیه خواهد شد و تلاش می‌کند مفاهیمی همچون نیاز انسان به معنا، وفاداری، صبر، تاب‌آوری، عزت‌نفس، شجاعت و دیگر درس‌های مکتب عاشورا را در قالبی تازه و کاربردی برای مخاطبان بازگو کند. این برنامه در حوزه روان و در قالب مبحث «دل‌آگاهی و بازگشت به خویشتن» طراحی شده و در ۱۲ زیرشاخه مرتبط با دل‌آگاهی به بررسی آموزه‌های عاشورا می‌پردازد.