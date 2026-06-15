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مردم ولایتمدار شهرستان قرچک در یکصد و ششمین شب متوالی، با برپایی راهپیمایی باشکوه از مصلای نماز جمعه تا میدان امام خمینی (ره)، بر ادامه راه شهید مجاهد و حمایت قاطع از نیروهای مسلح تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه امروز مردم مومن و انقلابی قرچک در تداومی بینظیر، برای یکصد و ششمین شب پیاپی به خیابانها آمدند تا بار دیگر صدای استکبارستیزی و مظلومخواهی خود را به گوش جهانیان برسانند.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی که از مقابل مصلای نماز جمعه آغاز و تا میدان امام خمینی (ره) ادامه داشت، با سر دادن شعارهای انقلابی، ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، بر خونخواهی رهبر مجاهد شهید و ایستادگی در کنار جبهه مقاومت تأکید کردند.
راهپیمایان در این مراسم با تجدید میعت با حضرت آیتالله مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب، حمایت همهجانبه خود را از اقتدار و پاسخهای قاطع نیروهای مسلح در صیانت از امنیت و کیان کشور ابراز داشتند. حضور پرشور جوانان و خانوادههای شهدا در این استمرار شبانه، جلوهای خاص از وحدت و پایداری مردم قرچک در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.