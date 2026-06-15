زمین چمن مصنوعی مدرسه شهید باهنر در ناحیه ۲ آموزش و پرورش قم به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، زمین چمن مصنوعی مدرسه شهید باهنر در ناحیه ۲ آموزش و پرورش قم افتتاح شد.

این زمین چمن با مساحت ۴۵۰ متر مربع و هزینه ۸۲۰ میلیون تومان از محل اعتبارات طرح شهید سلیمانی افتتاح شده و برای برگزاری ایام اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان امسال استفاده خواهد شد.

طرح شهید سلیمانی با عدالت آموزشی و توسعه سرانه و زیرساخت‌های ورزش دانش آموزی از سال ۱۴۰۰ در سطح مدارس استان حال اجراست.