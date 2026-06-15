پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان گفت: هم اکنون ۱۲۳ دستگاه اجرایی این استان دارای رابط امر به معروف و نهی از منکر هستند که در قالب هشت کارگروه تخصصی سازماندهی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، میثم صابریون در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه ایام محرم و صفر فرصتی ارزشمند برای بازخوانی پیام عاشورا و تبیین فلسفه قیام امام حسین (ع) است افزود: شعار امسال هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر «یاران حسینی، اقتدار جهانی » نامگذاری شده است .
او تصریح کرد: پارسال ۵۶ میز مطالبهگری تخصصی در دستگاههای اجرایی و نمازهای جمعه در استان همدان برگزار شد تا زمینه ارتباط مستقیم مردم و مسئولان بیش از پیش فراهم شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان همچنین با اشاره به راهاندازی سامانه مطالبهگری «سو» افزود: تاکنون ۸۵۰ گزارش مردمی در این سامانه ثبت شده که بخش قابل توجهی از آنها توسط دستگاههای اجرایی پیگیری و تعیین تکلیف شده است.