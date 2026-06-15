دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان گفت: هم اکنون ۱۲۳ دستگاه اجرایی این استان دارای رابط امر به معروف و نهی از منکر هستند که در قالب هشت کارگروه تخصصی سازماندهی شده‌اند.

فعالیت رابطان امر به معروف و نهی از منکر در ۱۲۳ دستگاه اجرایی استان همدان

فعالیت رابطان امر به معروف و نهی از منکر در ۱۲۳ دستگاه اجرایی استان همدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، میثم صابریون در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه ایام محرم و صفر فرصتی ارزشمند برای بازخوانی پیام عاشورا و تبیین فلسفه قیام امام حسین (ع) است افزود: شعار امسال هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر «یاران حسینی، اقتدار جهانی » نامگذاری شده است .

او تصریح کرد: پارسال ۵۶ میز مطالبه‌گری تخصصی در دستگاه‌های اجرایی و نماز‌های جمعه در استان همدان برگزار شد تا زمینه ارتباط مستقیم مردم و مسئولان بیش از پیش فراهم شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه مطالبه‌گری «سو» افزود: تاکنون ۸۵۰ گزارش مردمی در این سامانه ثبت شده که بخش قابل توجهی از آنها توسط دستگاه‌های اجرایی پیگیری و تعیین تکلیف شده است.