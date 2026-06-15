آرزوی موفقیت المپیاکوس برای طارمی در جام جهانی
باشگاه المپیاکوس یونان با انتشار عکسی از مهدی طارمی برای او در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ آرزوی موفقیت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی فوتبال ایران که در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد، صبح روز سه شنبه ۲۶ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ رو در روی تیم ملی نیوزیلند قرار میگیرد. مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس یکی از امیدهای اصلی ایران در این مسابقات است.
در آستانه بازی با نیوزیلند صفحه مجازی باشگاه المپیاکوس با انتشار عکسی از طارمی برای او آرزوی موفقیت کرد و نوشت: «تبریک به مهدی طارمی، که بازیهای خود را با تیم ملی ایران در جام جهانی آغاز میکند!»