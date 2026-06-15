تیم نساجی مازندران درهفته بیست و نهم لیگ دسته یک فوتبال، امروز در تبریز به دنبال تثبیت صدرنشینی است.

نساجی مازندران به دنبال تثبیت صدرنشینی

نساجی مازندران به دنبال تثبیت صدرنشینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هفته بیست و نهم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه و فردا سه شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۸ امروز در تبریز به مصاف تیم مس سونگون می‌رود. قضاوت این بازی را کوپال ناظمی بر عهده دارد.

نساجی که با ۵۹ امتیاز صدرنشین این مسابقات است امروز برای تثبیت صدرنشینی به مصاف حریف تبریزی می‌رود که با ۲۴ امتیاز در رده پانزدهم جدول جای دارد.

تیم شاهین (شهرداری) نوشهر هم فردا سه شنبه ۲۶ خردادماه در چالوس میزبان نود ارومیه است. احسان اکبری این بازی را داوری خواهد کرد.

برنامه بازی‌های هفته بیست و نهم لیگ دسته یک فوتبال:

دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵

*هوادار تهران - مس کرمان

ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه

داوران: محمدرضا دلاوری، احمد حقانی، امیرانصاری، وحید بایش ناظر: حسین نیکوزاده

*مس سونگون (کاراگستر) - نساجی مازندران

ساعت ۱۸

داوران: کوپال ناظمی، محمد عطایی، مهران مصطفوی و حسین گنج خانی ناظر: تورج عیوض محمدی

*فرد البرز - صنعت نفت آبادان

ساعت ۱۸

داوران: بهمن ممشلی، اسماعیل احمدی، بهمن جعفری، ایمان احمدی ناظر: محسن فریمانی

*مس شهر بابک - بعثت کرمانشاه

ساعت ۱۸

داوران: شاهین یزدانی، مهدی اکبرزاده، امیر امیری و محمدعلی یعقوبی ناظر: محمدرسول ذورقی

*پارس جنوبی جم - سایپا

ساعت ۱۹:۳۰

داوران: هادی علی نیافرد، سعید زیبا، سجاد باباخانی و امید منفردنیا ناظر: جواد شرفی

*نفت و گاز گچساران - نیروی زمینی

ساعت ۱۹:۳۰

داوران: مسعود حقیقی، حمیدرضا سرتاج، میلاد آل خمیس و ملاد نور ناظر: ولی کاوسی

سه شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵

*شاهین (شهرداری) نوشهر - نود ارومیه

داوران: احسان اکبری، فرزاد ولی ابرقویی، پیمان رضایی وحسین اسماعیلی ناظر: رامین عرفانیان

*آریو اسلامشهر- نفت بندرعباس

داوران: شهاب محمدی، مجتبی قاسمی، سینا کوچکی و محمدمهدی جعفری ناظر: براتعلی مولوی

*شناورسازی قشم - داماش گیلان

داوران: امیرحمزه موسوی، علیرضا برزگر، حسین شیبانی و امیرحسین یزدانی ناظر: جلیل شعرانی