رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با تأکید بر اهمیت دیپلماسی علمی و فرهنگی گفت: حضور دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های کشور فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و هویتی ایران به جهان است و باید از این ظرفیت به‌درستی بهره‌برداری شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی با اشاره به شهادت جمعی از دانشمندان، استادان و نخبگان کشور در حوادث و حملات اخیر، اظهار کرد: جامعه علمی ایران همواره در مسیر پیشرفت و خدمت به کشور هزینه داده است، اما این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه علم و دانشگاه یکی از مهم‌ترین عرصه‌های قدرت ملی هستند، افزود: ارتباطات علمی بین‌المللی، جذب دانشجویان خارجی، توسعه همکاری‌های پژوهشی و مستندسازی دستاورد‌های علمی از الزامات ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به ضرورت حضور فعال ایران در فضای علمی بین‌المللی تصریح کرد: باید زمینه همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناورانه با دانشگاه‌ها و مراکز معتبر جهان بیش از پیش فراهم شود و فرصت‌های جدیدی برای تبادل علمی ایجاد گردد.

رستمی همچنین بر نقش دانشجویان خارجی در معرفی واقعیت‌های ایران تأکید کرد و گفت: بسیاری از دانشجویان بین‌المللی پس از بازگشت به کشور‌های خود به سفیران فرهنگی و علمی ایران تبدیل می‌شوند و می‌توانند تصویری واقعی از توانمندی‌ها و پیشرفت‌های کشور ارائه دهند.

وی در پایان خواستار حفظ بالاترین استاندارد‌های آموزشی و فرهنگی در دانشگاه‌ها شد و خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت آموزش، توجه به هویت فرهنگی و تقویت ارتباطات علمی بین‌المللی می‌تواند به افزایش اثرگذاری علمی و فرهنگی ایران در جهان کمک کند.