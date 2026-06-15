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استاندار تهران با اشاره به تمرکز ۴۵ درصدی دارندگان کارت بازرگانی کشور در پایتخت، بر ورود خودروهای استاندارد و عمومی به این شهر برای کاهش ۵۲ درصدی آلودگی هوای ناشی از منابع متحرک تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم آغاز شمارهگذاری خودرو در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی استاندار تهران، با اشاره به جایگاه ویژه پایتخت در اقتصاد کشور، اظهار داشت: از میان ۷۵ هزار دارنده کارت بازرگانی در کل کشور، حدود ۴۵ درصد فعالیت اقتصادی خود را در تهران متمرکز کردهاند و از امکان تأمین ارز نیز برخوردار هستند.
معتمدیان همچنین بر ضرورت تدوین و اجرای یک طرح جامع جابهجایی و حملونقل در پایتخت تأکید کرد و افزود: حدود یکچهارم نیازهای اساسی کشور در تهران متمرکز است که این موضوع اهمیت ساماندهی وضعیت حملونقل را دوچندان میکند.
استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مهم آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: کاهش آلایندهها در تهران تکلیف قانونی است. بر اساس آمارهای موجود، ۵۲ درصد از عوامل آلودگی هوای شهر تهران مربوط به منابع متحرک از جمله خودروها و موتورسیکلتهاست. بنابراین، باید با ورود خودروهای استاندارد و با رعایت اصول فنی و زیستمحیطی، این مشکل اساسی را تا حد امکان برطرف کنیم.
معتمدیان همچنین بر استفاده از ظرفیت مناطق آزاد، بهویژه شهر فرودگاهی امام، برای تأمین و بهکارگیری خودروهای عمومی و استاندارد تأکید کرد.