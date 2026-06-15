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مرتضی نعمتی، محمود نعمتی دو ملی پوش پرافتخار کاراته قم و ابوالقاسم پایدار به عنوان داور بین المللی برای شرکت در آوردگاه آسیایی کاراته، راهی شرق آسیا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کاروان تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در بیستودومین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا اعزام شد که در این کاروان سه نماینده از استان قم حضور دارند.
مرتضی نعمتی در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم و محمود نعمتی در وزن بعلاوه ۸۴ کیلوگرم، دو ملیپوش پرافتخار کاراته قم، در ترکیب تیم ملی بزرگسالان کشورمان برای کسب مدال راهی بالی اندونزی شدند.
همچنین ابوالقاسم پایدار، داور بینالمللی استان قم، به عنوان داور رسمی در رقابتهای قهرمانی آسیا قضاوت خواهد کرد.