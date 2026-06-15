امام جمعه کیش، گفت: بخش عمده فعالیت‌های امر به معروف و نهی از منکر باید بر اقدامات ایجابی، فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی در کیش متمرکز باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر کیش با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف در ترویج فرهنگ معنوی و اسلامی، افزود: در موضوع حجاب و عفاف، اجماع نظر وجود دارد و برهنگی و بی‌بندوباری از نظر هیچ‌کسی پذیرفته نیست و این موضوع خط قرمز جامعه اسلامی است و باید از گسترش آن جلوگیری شود.

امام جمعه کیش، با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و صفر با ورود گردشگران تابستانی در کیش، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و اصناف باید در حوزه مسئولیت های خود اقدامات لازم را برای پیشگیری از بروز ناهنجاری‌ها و حفظ فضای فرهنگی کیش انجام دهند.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز گفت: افرادی که با رفتار‌های نامناسب، چهره کیش را مخدوش می‌کنند، محدود هستند؛ اما رفتار آنان به کل کیش تعمیم داده می‌شود و لازم است این افراد شناسایی و در مرحله اول با تذکر لسانی، راهنمایی و اقدامات ارشادی هدایت شوند و در صورت وجود انگیزه‌های مغرضانه، برخورد قانونی با آنان انجام شود.

امام جمعه کیش، تصریح کرد: اقدامات فرهنگی در کیش به تنهایی کافی نیست و در مواردی که قانون جرم‌انگاری کرده است، باید با افراد متخلف برخورد‌ شود.

ترویج ارزش‌ها و هنجار‌های اجتماعی، مقابله با محتوای غیراخلاقی، ساماندهی فضای مجازی، تشدید نظارت بر اماکن عمومی، توسعه برنامه‌های فرهنگی و معنوی خانواده‌ محور، معرفی و بازتاب چهره معنوی کیش، توجه ویژه به فعالیت‌های زیربنایی فرهنگی، تدوین و اجرای قوانین بازدارنده، تحکیم بنیان خانواده، گسترش فعالیت‌های محله‌محور و مسجد‌محور، اقناع عمومی، رعایت حرمت ماه‌های محرم و صفر و ایام تشییع پیکر شهدای خدمت، افزایش تبلیغات و فضاسازی‌های فرهنگی در سطح شهر، پیگیری مصوبه های شورای امر به معروف و نهی از منکر و ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این نشست بررسی شد.

تشکیل کمیته‌های تخصصی با محوریت شورای امر به معروف و نهی از منکر و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادها، اصناف و بخش خصوصی از دیگر مصوبه های نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر بود.

شرکت‌کنندگان در این نشست، راهکار‌های مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی را بررسی و پیشنهاد‌های خود را ارائه کردند.

نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر کیش با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی در نهاد امامت جمعه کیش برگزار شد.