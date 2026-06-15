روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی هشدار داد که سرمایه‌گذاری‌های گسترده شرکت‌های فناوری در حوزه هوش مصنوعی، با افزایش تقاضا برای تراشه‌ها و توسعه مراکز داده، می‌تواند به رشد تورم و افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در آمریکا منجر شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، به نقل از روزنامه واشنگتن‌پست، توسعه سریع فناوری هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری صد‌ها میلیارد دلاری شرکت‌های بزرگ فناوری، فشار فزاینده‌ای بر زنجیره تأمین تراشه‌های رایانه‌ای وارد کرده است.

این موضوع به کمبود تراشه‌های مورد استفاده در محصولاتی مانند لپ‌تاپ، تلفن همراه، خودرو و کنسول‌های بازی انجامیده و قیمت این کالا‌ها را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، برخی مقامات فدرال‌رزرو و تحلیلگران وال‌استریت معتقدند هزینه‌های سنگین شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی برای ساخت مراکز داده و زیرساخت‌های محاسباتی، می‌تواند به یکی از عوامل تشدید تورم در آمریکا تبدیل شود و هزینه زندگی شهروندان را افزایش دهد.