مدیرعامل شرکت برق استان گفت: با شروع فصل تابستان، مصرف برق در استان هر روز ۱۵ مگاوات افزایش یافته و پیک بار به سمت ۴۳۰ مگاوات در حال حرکت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ولی الله ناصری» مدیرعامل شرکت برق استان با اشاره به افزایش مصرف برق در استان گفت: با شروع فصل تابستان، مصرف برق در استان هر روز نسبت به روز گذشته ۱۵ مگاوات افزایش یافته است.

ناصری افزود: پیک بار استان در حال افزایش به سمت ۴۳۰ مگاوات است. در صورت تنظیم کولر‌های آبی بر روی دور کند، مصرف برق ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان نیز اعلام کرد: سرانه مصرف آب در ایلام بالاتر از سرانه کشور است.

سرانه مصرف آب در کشور برای هر نفر ۱۹۰ لیتر است، در حالی که در ایلام برای هر نفر حدود ۲۲۰ لیتر می‌باشد.

حیدری میزان ورودی آب به مدار در شهر ایلام را ۹۵ میلیون لیتر در شبانه‌روز اعلام کرد.