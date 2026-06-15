به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت فولاد غدیر نی‌ریز، در این شرکت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال ۱۰۶ هزار و ۹۶۱ تن شمش فولادی تولید شد.

این در حالی است که برنامه تولید برای این بازه زمانی ۱۰۴ هزار و ۲۷۲ تن تعیین شده بود.

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز در ۲ ماه ابتدای امسال با رشد ۱۰۲.۵۸ درصدی موفق به تولید شمش فولادی شد.

فولاد غدیر نی‌ریز اردیبهشت امسال هم ۶۲ هزار و ۱۸۳ تن شمش فولادی تولید کرد در حالی که تولید این شرکت در اردیبهشت پارسال ۲۱ هزار و ۶۶ تن بود.

این میزان تولید بیانگر رشد ۱۱۹ و ۲۷ صدم درصدی در این بازه زمانی است.

همچنین این مجموعه فولادی در ۲ ماه نخست امسال چند رکورد عملیاتی از جمله ثبت ۱۵ ذوب در یک سکوئنس، ۱۶ ذوب در یک سکوئنس، دستیابی به ۴۴۹ ذوب، رکورد بارگیری روزانه چهار هزار و ۶۱۲ تن شمش و افزایش عمر نسوز پاتیل را به ثبت رسانیده است.

شرکت فولاد غدیر نی ریز یکی از شرکت‌های فعال در صنعت فولاد کشور است که بر تولید شمش فولاد (بیلت) تمرکز دارد و ظرفیت تولید سالانه این شرکت حدود ۱ میلیون تن شمش فولاد طراحی شده است.

محصول اصلی‌ این شرکت شمش فولاد با ابعاد مختلف است که به عنوان ماده اولیه برای کارخانه‌های تولید میلگرد و تیرآهن استفاده می شود.

شهرستان نی ریز در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.