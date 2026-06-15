به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سهراب فیض‌زاده، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و بومی شهرستان اسکو اظهار کرد: شهرک صنعتی شهید نیرومند این شهرستان با وسعت ۱۸۰ هکتار یکی از شهرک‌های مهم صنعتی استان به شمار می‌رود که تاکنون ۳۲ قطعه در آن واگذار شده است.

وی افزود: در حال حاضر چهار واحد به بهره‌برداری رسیده، حدود ۵۰ واحد در مرحله نصب ماشین‌آلات قرار دارند و سایر واحد‌ها نیز در حال اجرای طرح‌های صنعتی هستند.

فیض‌زاده با تأکید بر ظرفیت‌های منطقه‌ای شهرستان اسکو گفت: هنر صنعت چاپ کلاقه‌ای یا باتیک از گذشته در این منطقه جایگاه ویژه‌ای داشته و اسکو به عنوان مهد باتیک کشور شناخته می‌شود. امروز با کلنگ‌زنی این خوشه صنعتی، یکی از مطالبات و برنامه‌های توسعه‌ای مهم استان در حوزه خوشه‌های صنعتی به مرحله اجرا رسیده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: توسعه خوشه‌های صنعتی همواره از برنامه‌های مهم این شرکت بوده و خوشبختانه شاهد عملیاتی شدن خوشه صنعتی باتیک در شهرستان اسکو هستیم.

وی با اشاره به فعالیت گسترده تولیدکنندگان این حوزه در استان افزود: بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی در زمینه چاپ پارچه و صنایع مرتبط در استان فعالیت دارند که نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کنند.

فیض‌زاده همچنین به چالش‌های پیش روی ایجاد این خوشه صنعتی اشاره کرد و گفت: دو مسئله مهم شامل تثبیت رنگ محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی از مهم‌ترین مشکلات این طرح بود که با همکاری دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های لازم برای رفع آنها ارائه شد.

وی افزود: مرحله نخست این خوشه صنعتی در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار اجرا خواهد شد و با توجه به ظرفیت‌های موجود، امکان توسعه آن در آینده نیز پیش‌بینی شده است. توسعه خوشه‌های صنعتی همواره از برنامه‌های مهم شرکت شهرک‌های صنعتی استان است و خوشه باتیک اسکو به دلیل جایگاه تاریخی و فرهنگی این هنر-صنعت در منطقه، از اولویت‌های اصلی توسعه‌ای استان به شمار می‌رفت که اکنون وارد مرحله اجرا شده است.