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فرمانده انتظامی شرق استان تهران از عملیات موفقیتآمیز یگان تخصصی خنثیسازی بمب در غیرفعال کردن کلاهک ۵۰۰ کیلویی یک فروند موشک تاماهاوک ارتش تروریست آمریکا در اطراف شهرستان ورامین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار دلاور القاصی مهـــــر فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: در پی حملات ددمنشانه ارتش تروریست آمریکا در بامداد پنجشنبه ۲۱ خرداد و ورود چند موشک به کشور، یک فروند موشک تاماهاوک بوسیله پدافند رهگیری و در اطراف شهرستان ورامین سقوط کرد.
فرمانده انتظامی شرق تهران افزود: سربازان گمنام امام زمان عجل الله در یگان کشف و خنثی سازی بمب پلیس استان، کلاهک جنگی ۵۰۰ کیلویی این موشک را خنثی و محل سقوط را پاک سازی کردند.