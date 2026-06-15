به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار دلاور القاصی مهـــــر فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: در پی حملات ددمنشانه ارتش تروریست آمریکا در بامداد پنجشنبه ۲۱ خرداد و ورود چند موشک به کشور، یک فروند موشک تاماهاوک بوسیله پدافند رهگیری و در اطراف شهرستان ورامین سقوط کرد.

فرمانده انتظامی شرق تهران افزود: سربازان گمنام امام زمان عجل الله در یگان کشف و خنثی سازی بمب پلیس استان، کلاهک جنگی ۵۰۰ کیلویی این موشک را خنثی و محل سقوط را پاک سازی کردند.