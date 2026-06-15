پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر امور مراتع با اعلام اینکه ۵.۶ میلیون هکتار از مراتع فقیر کشور در محدوده کانونهای بیابانی و گرد و غبار قرار دارد، بر ضرورت حفظ و احیای این عرصهها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، ابوالقاسم حسینپور، در آستانه روز جهانی مقابله با بیابانزایی و خشکسالی (۲۷ خرداد) گفت: از مجموع ۸۳ میلیون هکتار مراتع کشور، حدود ۵۷ میلیون هکتار را مراتع کمتراکم یا بهاصطلاح مراتع فقیر تشکیل میدهند که ۱۰ درصد آن، معادل ۵.۶ میلیون هکتار، در اقلیم خشک و فراخشک و در محدوده کانونهای بیابانی گرد و غبار قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه احیای مراتع کمتراکم در مناطق خشک کشور از اولویتهای این دفتر است، افزود: در همین راستا، طرح ۱۰ ساله تحول پوشش گیاهی و افزایش تولید علوفه در سطح ۵۰ میلیون هکتار از مراتع کشور تهیه شده است.
وی گفت : این طرح در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مصوب شده و هماکنون در انتظار تصویب نهایی و تخصیص اعتبار است.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را ۱۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: مراتع علاوه بر تولید علوفه، دارای ارزشهای مهم زیستی و کارکردهای غیرمستقیم متعدد هستند که از جمله مهمترین آنها میتوان به حفظ آب و خاک اشاره کرد.
حسینپور با بیان اینکه مراتع با نفوذ آب به درون زمین، ذخیره آب سبز، کاهش ضریب سیلخیزی، افزایش رطوبت خاک و تقویت پوشش گیاهی نقش مؤثری در جلوگیری از فرسایش آبی و بادی دارند، افزود: این زیستبوم ارزشمند همچنین در ممانعت از پیشروی و گسترش بیابان نقش مهمی ایفا میکند.
وی با تأکید بر تقدم اصل پیشگیری در مواجهه با تخریب سرزمین و ضرورت افزایش اعتبارات و سرمایهگذاری در حفظ و احیای مراتع، گفت: تاکنون عملیات اصلاحی و احیایی در سطحی حدود ۸ میلیون هکتار از مراتع کشور انجام شده است.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: برای تحقق هدفگذاری احیای ۲۰ میلیون هکتار مرتع در برنامه هفتم پیشرفت کشور، لازم است منابع مورد نیاز از جمله بودجه اجرای این طرح تأمین شود تا احیای این منابع ارزشمند ملی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.