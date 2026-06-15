معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر ضرورت بازسازی روحی و روانی جامعه در دوران پساجنگ تأکید کرد و دانشگاه‌ها را محور اصلی این فرآیند دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سمپوزیوم «امر ملی و پساجنگ» با هدف بررسی ابعاد مختلف ایستادگی ملی، واکاوی الزامات دوران پس از جنگ و تبیین نقش دانشگاه‌ها در بازسازی آینده ایران، و با حضور جمعی از استادان، اندیشمندان، مسئولان فرهنگی و دانشگاهی کشور، به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف در سالن آمفی تئاتر مرکزی این دانشگاه آغاز به‌کار کرد.

در ابتدای این برنامه، وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دانشگاه صنعتی شریف؛ شهید علی لاریجانی و شهید مرتضی لاریجانی، به جایگاه تاریخی ملت ایران در عبور از مقاطع سرنوشت‌ساز اشاره کرد و گفت: همه ما در ظرف تاریخی پرافتخاری به نام ایران قرار گرفته‌ایم و در مقطعی حساس از تاریخ ایستاده‌ایم که نسل‌های آینده آن را با دقت بازخوانی خواهند کرد.

وی با اشاره به چالش‌های دوران پس از جنگ، تأکید کرد که فرآیند بازسازی کشور نباید تنها به ابعاد فیزیکی و زیرساختی محدود شود، بلکه بازسازی روحی و روانی جامعه در این دوران، نیز از اهمیتی حیاتی برخوردار است و دانشگاه‌ها در این مسیر، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده ایفا خواهند کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دانشگاه را «قلب تپنده عقلانیت و امید» توصیف کرد و از روایت رنج‌های مردم، تقویت انسجام ملی، تولید معنا، ایفای نقش صدای عقلانیت و ایجاد امید و انگیزه در جامعه به عنوان مهم‌ترین مأموریت‌های دانشگاه‌ها در شرایط کنونی یاد کرد.

در ادامه این همایش، صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی در قالب سخنرانی‌ها و میزگرد‌های تخصصی به بررسی ابعاد گوناگون «امر ملی»، پیامد‌های جنگ و ظرفیت‌های دانشگاه در بازسازی آینده کشور پرداختند. همچنین پیام‌های تصویری و صوتی تعدادی از استادان و اندیشمندان ایرانی داخل و خارج از کشور در این برنامه ارائه شد.

پنل‌های تخصصی و نشست‌های تحلیلی این همایش تا عصر امروز دوشنبه ادامه خواهد داشت و طی آن، ابعاد مختلف نقش دانشگاه‌ها و نخبگان در تقویت سرمایه اجتماعی، بازسازی فرهنگی و ترسیم افق آینده ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

این همایش به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و جمعی از نهاد‌های علمی و دانشجویی برگزار شده است.