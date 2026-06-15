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قائممقام کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک ایران، از برنامه جدی کمیسیون عمران مجلس برای توسعه دالان های ریلی، جادهای، دریایی و هوایی خبر داد و شهر فرودگاهی امام خمینی را یکی از محورهای کلیدی برای تحقق این رشد اقتصادی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صوفی، قائممقام کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در حاشیه مراسم آغاز شمارهگذاری خودرو و رونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی، با اشاره به اولویتهای کلان کشور گفت: یکی از مباحث مهمی که در مجلس بهطور جدی پیگیری میشود و مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد، توجه به اقتصاد غیرنفتی است.
وی افزود: بر همین اساس، در برنامه هفتم توسعه باید به ظرفیتهای مختلف اقتصادی خارج از حوزه نفت توجه ویژهای صورت گیرد که یکی از اصلیترین آنها، توسعه کریدورهای حملونقل است. دکتر صوفی با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز ایران اظهار داشت: توسعه کریدورها در چهار حوزه ریلی، جادهای، دریایی و هوایی در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار دارد و شهر فرودگاهی امام خمینی در این میان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
قائممقام کمیسیون عمران مجلس در ادامه تصریح کرد: در حوزه هوایی، خلأهایی در شهر فرودگاهی امام خمینی مشاهده میشد و اعتقاد داریم باید علاوه بر فعالیتهای صرفاً هوایی، از ظرفیتهای این مجموعه بر اساس الگوها و مدلهای موفق بینالمللی بهرهبرداری شود تا این مجموعه به هاب اقتصادی منطقه تبدیل شود.
صوفی با بیان انتظارات مجلس از وزارت راه و شهرسازی، خاطرنشان کرد: اگرچه در برخی بخشها و توسعه زیرساختهای جدید پیشرفتهای خوبی حاصل شده است، اما وضعیت فعلی ترمینال مسافری فرودگاه امام خمینی در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. وی در پایان تأکید کرد: در حوزه خدمات و امکانات مسافری با عقبماندگیهایی مواجه هستیم که لازم است با برنامهریزی و اقدامات مؤثر، این نواقص هرچه سریعتر برطرف شود.