سومین نشست از فصل دوم مجموعه کارگاه‌ها و گفت‌و‌گو‌های تخصصی «نبرد روایت» با تمرکز بر روایت‌های جنگ تحمیلی رمضان در حوزه هنری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشست سوم از فصل دوم مجموعه کارگاه‌های مجازی و گفت‌و‌گو‌های تخصصی «نبرد روایت» با تمرکز بر روایت‌های جنگ تحمیلی رمضان؛ ایده‌پردازی، نمایشنامه‌نویسی و شیوه‌های اجرای دراماتیک چهارشنبه (۲۷ خردادماه) ساعت ۱۵ در سالن صفارزاده حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

این کارگاه با موضوع «روایت‌شناسی درام جنگ» با نگاهی به خاطرات بازماندگان ناو دنا و ظرفیت‌های دراماتیک آن برای آفرینش نمایش با حضور علی عباسی روایت‌شناس و مدرس دانشگاه برگزار می‌شود.

شرکت در این نشست برای عموم علاقه‌مندان آزاد است. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند به صورت آنلاین از طریق این نشانی در این نشست شرکت کنند.