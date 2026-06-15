در شانزدهمین جلسه شورای راهبری حفاظت با حضور مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت بحران کشور، راهکار‌های مقابله با آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی کشور بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت بحران کشور در این نشست با توجه به افزایش خطر آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، بر فرماندهی واحد، توسعه پایش هوشمند، آموزش جوامع محلی و آمادگی حداکثری دستگاه‌ها برای کاهش خسارات حریق تأکید کردند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به افزایش احتمال وقوع حریق در سال جاری، آموزش جوامع محلی و گردشگران، توسعه شبکه‌های دیده‌بانی مردمی، تقویت پایش تصویری و استفاده از فناوری‌های نوین را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از آتش‌سوزی عنوان کرد.

رضا افلاطونی همچنین بر استقرار فرماندهی واحد در عملیات اطفای حریق و تقویت تجهیزات و یگان‌های عملیاتی تأکید کرد.

شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به افزایش آتش‌سوزی‌ها در سال‌های اخیر، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول را لازمه مدیریت مؤثر حریق دانست و بر تجمیع امکانات، تشکیل گشت‌های مشترک و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی و نیرو‌های داوطلب تأکید کرد.

امید محترمی، معاون سازمان مدیریت بحران کشور نیز آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، شناسایی مناطق پرخطر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، استفاده از زمان طلایی در مهار آتش‌سوزی‌ها و برگزاری مانور‌های تخصصی را از الزامات کاهش خسارات حریق برشمرد.

در این نشست بر تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، توسعه آموزش‌های عمومی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور تأکید شد.