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مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان:بر اساس برنامهریزی ها، هر یک از روزهای هفته صرفهجویی در مصرف آب به یکی از موضوعات مهم و راهبردی حوزه آب اختصاص یافته تا از این طریق، ابعاد مختلف مدیریت مصرف آب این سرمایه ارزشمند برای شهروندان تبیین شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حسین اسدی افزود: با توجه به اینکه در ششمین سال پیاپی خشکسالی قرار داریم و تابستان پیش رو نیز نسبت به تابستان سال گذشته گرمتر است، از مردم خواست تا با صرفه جویی و مدیریت مصرف همانند سال گذشته خادمان خود را در کمک کنند.
او گفت: حجم سد کمال صالح با ظرفیت ۹۵ میلیون مترمکعب اکنون ۲۴ میلیون مترمکعب آب داردکه این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود ۲۰ و نیم میلیون متر مکعب بود، سه و نیم میلیون متر مکعب بیشتر است، اما این میزان عدد بالایی نیست و با توجه به هزینه بالای استحصال، انتقال، تصفیه و توزیع میطلبد که مردم همچنان با رعایت الگو، در مصرف آب صرفه جویی کنند.