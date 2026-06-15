به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حسین اسدی افزود: با توجه به اینکه در ششمین سال پیاپی خشکسالی قرار داریم و تابستان پیش رو نیز نسبت به تابستان سال گذشته گرمتر است، از مردم خواست تا با صرفه جویی و مدیریت مصرف همانند سال گذشته خادمان خود را در کمک کنند.

او گفت: حجم سد کمال صالح با ظرفیت ۹۵ میلیون مترمکعب اکنون ۲۴ میلیون مترمکعب آب داردکه این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود ۲۰ و نیم میلیون متر مکعب بود، سه و نیم میلیون متر مکعب بیشتر است، اما این میزان عدد بالایی نیست و با توجه به هزینه بالای استحصال، انتقال، تصفیه و توزیع می‌طلبد که مردم همچنان با رعایت الگو، در مصرف آب صرفه جویی کنند.