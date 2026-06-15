وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به درخشش بخش خصوصی در دوران پس از جنگ، بر لزوم جذب سرمایه‌گذاری این بخش در مناطق ویژه اقتصادی و مشارکت آن در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، به‌ویژه ریلی، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در مراسم آغاز شماره‌گذاری خودرو و رونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه کریدورهای حمل‌ونقل، گسترش حمل‌ونقل عمومی و نوسازی و تجهیز ناوگان، بر نقش کلیدی بخش خصوصی تأکید کرد.

وی افزود: بخش خصوصی از ظرفیت‌های ویژه و ارزشمندی برخوردار است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ این بخش در دوران جنگ و پس از آن عملکرد درخشانی داشته است. زمانی که از مناطق ویژه اقتصادی و تجاری سخن می‌گوییم، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های آن‌ها جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی است که در نهایت به توسعه ترانزیت، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های کشور منجر خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی در توسعه ناوگان حمل‌ونقل گفت: تجهیز و نوسازی ناوگان، به‌ویژه در بخش ریلی، صرفاً با اتکا به بودجه‌های دولتی امکان‌پذیر نیست و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در این حوزه یک ضرورت است.

صادق با اشاره به ظرفیت‌های شهر فرودگاهی امام خمینی تصریح کرد: این مجموعه از قابلیت‌های بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری برخوردار است و به‌عنوان یک شهر تخصصی می‌تواند با تکیه بر توانمندی‌های تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه همکاری با شرکای تجاری بین‌المللی را فراهم کرده و مسیر صادرات کالاهای ایرانی را تسهیل کند.

وی همچنین به اهمیت ارتباط شهر فرودگاهی امام خمینی با شهر لجستیکی آپرین اشاره کرد و گفت: نزدیکی، هماهنگی و پشتیبانی متقابل این دو مجموعه از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد اتصال فیزیکی و ریلی میان شهر فرودگاهی و شهر لجستیکی آپرین باید در دستور کار قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در حوزه حمل‌ونقل ریلی اتفاقات مهمی در حال وقوع است و حجم بار ورودی به شهر لجستیکی آپرین از چین و سایر کشورها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. از این‌رو، اتصال شهر فرودگاهی امام خمینی به آپرین می‌تواند نقش مهمی در تکمیل زنجیره لجستیک، توسعه ترانزیت و افزایش بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل ایفا کند. صادق اعلام کرد امیدواریم بتوانیم در این شهر لوکوموتیو و واگن قطار هم وارد کنیم و با برداشته شدن تحریم‌ها، موتور هواپیما را نیز وارد کنیم.