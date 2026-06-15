مجموعه‌های تلویزیونی «متولد اوریل» و «یک تکه زمین»، از شبکه‌های یک و نسیم، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه تلویزیونی «متولد اوریل»، در ۷ قسمت تولید شده و از فردا شب از شبکه یک پخش می‌شود.

در مجموعه تلویزیونی «متولد اوریل»، جوان نخبه ایرانی که قصد مهاجرت دارد، به واسطه اشنایی با زندگی و مرام این شهید که در عملیات مرصاد آسمانی شد، در بینش و تصمیم خود تجدید نظر می‌کند.

فرخ نعمتی، ارسلان قاسمی، افشین نخعی، نسرین نکیسا و نگار بابایی از جمله بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

مجموعه تلویزیونی «یک تکه زمین»، به کارگردانی مهدی کرم‌پور، هم‌زمان با ایام ماه محرم، در ۱۶ قسمت هرشب ساعت ۱۸:۳۰، از شبکه نسیم پخش می‌شود.

این مجموعه داستان حاج حیدر با بازی داریوش ارجمند را دنبال می‌کند، نانوا و بزرگ محله‌ای که هنوز نان را روی ترازو می‌کشد و با احترام در میان مردم شناخته می‌شود. آرامش زندگی او، اما از روزی برهم می‌خورد که نانوایی التفات با بازی زنده‌یاد آتیلا پسیانی را به دلیل تخلف می‌بندد و ماجرا‌های تازه‌ای در محله شکل می‌گیرد.

در این مجموعه، بازیگرانی، چون داریوش ارجمند، کوروش تهامی، رویا تیموریان، حدیث میرامینی، زنده‌یاد آتیلا پسیانی و عارف لرستانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.