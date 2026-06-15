اعلام رنگ پیراهن تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند
رنگ پیراهن شاگردان امیر قلعه نویی در بازی بامداد سه شنبه برابر نیوزیلند مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در حالی ساعت ۰۴:۳۰ فردا سه شنبه در ورزشگاه سوفا لس آنجلس برگزار میشود که رنگ پیراهن اعضای هر دو تیم مشخص شد.
طبق اعلام فیفا، تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ رنگ سفغید میپوشد. همچنین دروازه بان تیم که علیرضا بیرانوند خواهد بود یکدست ابی کمرنگ میپوشد. همچنین نیمکت نشینان نیز موظف هستند کاور نارنجی بر تن کنند.
همچنین نیوزیلندیها نیز مشکی پوش خواهند شد و دروازه بان این تیم هم صورتی میپوشد. بازیکنان نیمکت نشین نیز باید کاور زیتونی به تن کنند.
سزار ارتور راموس از مکزیک نیز به عنوان داور مسابقه پیراهن زرد بر تن خواهد داشت.