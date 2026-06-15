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مقامهای بریتانیایی در تلاش هستند با اعمال محدودیتهای جدید بر شبکههای اجتماعی، از وابستگی نوجوانان به قابلیتهایی مانند پیمایش بیپایان و پیامهای ناپدیدشونده جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، دولت بریتانیا در آستانه تصویب مقررات سختگیرانهای است که دسترسی نوجوانان زیر ۱۶ سال به فضای مجازی را به طور جدی محدود میکند.
این طرح که با حمایت گسترده والدین همراه شده، علاوه بر محدودیت سنی، ویژگیهایی مانند «پیمایش بیپایان» و «پیامهای ناپدیدشونده» را نیز هدف قرار داده است تا از وابستگی بیش از حد کودکان به سکوهای دیجیتال جلوگیری کند.
این اقدام بخشی از راهبرد جدید لندن برای مقابله با محتوای مضر و ایمنسازی محیط آنلاین برای نسل جوان است.