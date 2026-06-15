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در سفر رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد به استان قزوین، علاوه بر افتتاح ۲۳ پروژه عمرانی و کشاورزی، چالشهای پیش روی تولیدکنندگان ماشینآلات و بهرهبرداران بخش کشاورزی این استان در نشستی با حضور وی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، در سفر به استان قزوین ضمن بازدید از ظرفیتهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی، در نشستی با مسئولان استانی به بررسی چالشها و مطالبات فعالان این حوزه پرداخت.
در این سفر، ذوالفقاری با حضور در گلزار شهید گمنام جهاد کشاورزی قزوین، با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کرد و سپس از یک واحد پیشرو در تولید ماشینآلات و سمپاشهای کشاورزی بازدید به عمل آورد؛ واحدی که طرح توسعه آن در زمینی به مساحت ۷۲۰۰ متر مربع در حال احداث است.
همچنین در نشست تخصصی برگزارشده با حضور مدیران ارشد استانی، موضوعاتی همچون چالشهای مکانیزاسیون، تأمین سوخت، افزایش بهرهوری تولید و مطالبات تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی همچنین در آیین افتتاح همزمان ۲۳ طرح کشاورزی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی حضور یافت.
این سفر در راستای تقویت زیرساختهای مکانیزاسیون، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و پیگیری مسائل و نیازهای بخش کشاورزی استان قزوین انجام شد.