به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه نقاشی قهوه خانه‌ای با عنوان «رزم سرخ» همزمان با آغاز ماه محرم از روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد در نگارخانه هنر (نگارخانه های ۲ و ۳) فرهنگسرای ارسباران برپا و تا ۱۰ تیر میزبان علاقه‌مندان به این هنر اصیل ایرانی خواهد بود.

۱۰ اثر با مضامین حماسه کربلا و عناوین «ندامت جناب حربن یزید ریاحی»، «ننوشیدن آب توسط حضرت عباس (ع) از فرات»، «اجازه به میدان رفتن توسط حضرت عباس (ع)»، «شهادت حضرت علی اکبر (ع) در آغوش امام حسین (ع)»، «شهادت حضرت علی‌اصغر بر دستان امام حسین (ع)»، «شهادت حضرت امام حسین (ع) در گودال قتلگاه و قرائت خطبه توسط حضرت زینب (س)» و «امام سجاد (ع) در بارگاه یزید» در این نمایشگاه به نمایش در خواهد آمد.

«رزم سرخ» شامل آثار نفیس اساتید و هنرمندان برجسته تجسمی همچون منصور وفایی، احمد خلیلی، محمدرضا پورفرزانه و سیدحسین حسینی است که از مجموعه آثار موجود در گنجینه فرهنگسرای ارسباران به نمایش درمی‌آید.

علاقه مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه، همه روزه به غیر از روز‌های تعطیل از ساعت ۱۰ تا ۱۷ به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.