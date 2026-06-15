به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به اطلاع مشترکین محترم می‌رساند با توجه به اجرای طرح سامان جهت بهسازی و تعمیرات شبکه، برق شهرک آل یاسین فیروزکوه در روز سه‌شنبه مورخ ۲۶ خرداد از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰قطع خواهد بود.

از مشترکین محترم درخواست می‌شود ضمن برنامه‌ریزی لازم، اقدامات مورد نیاز خود را پیش از زمان قطع برق انجام دهند.

هرگونه تغییر احتمالی در برنامه از طریق مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی خواهد شد.