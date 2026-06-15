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اداره برق شهرستان فیروزکوه در اطلاعیهای از قطع موقت جریان برق در شهرک آل یاسین در روز سهشنبه ۲۶ خردادماه، جهت اجرای عملیات بهسازی و تعمیرات شبکه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به اطلاع مشترکین محترم میرساند با توجه به اجرای طرح سامان جهت بهسازی و تعمیرات شبکه، برق شهرک آل یاسین فیروزکوه در روز سهشنبه مورخ ۲۶ خرداد از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰قطع خواهد بود.
از مشترکین محترم درخواست میشود ضمن برنامهریزی لازم، اقدامات مورد نیاز خود را پیش از زمان قطع برق انجام دهند.
هرگونه تغییر احتمالی در برنامه از طریق مراجع ذیربط اطلاعرسانی خواهد شد.