استاندار تهران تاکید کرد:
بهرمندی از ظرفیت منطقه آزاد شهر فرودگاهی برای توسعه حمل و نقل عمومی
استاندار تهران با بیان اینکه تهران نیازمند خودروهای عمومی ارزان ایمن و غیر آلاینده است ابراز امیدواری کرد از ظرفیت منطقه آزاد شهر ورودی امام بتوان برای توسعه حمل و نقل عمومی استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محمدصادق معتمدیان امروز در آیین آغاز شماره گذاری خودرو و رونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاه امام خمینی گفت: یکی از معضلات استان تهران آلایندگی هوا است که ۵۲ درصد عوامل آلایندگی پایتخت ناشی از تردد خودروهای مختلف و موتورسیکلتها است.
وی گفت: ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در استان تهران تردد میکنند که نیمی از آنها فرسودهاند، همچنین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در تهران تردد دارند که بیش از ۹۰ درصد آنها را موتورسیکلتهای فرسوده تشکیل میدهد.
معتمدیان ابراز امیدواری کرد که به همت شهر فرودگاهی امام بتوان در تامین نیازمندیهای حمل و نقل عمومی گامهای اساسی برداشت و واگنهای قطار و مترو، اتوبوس و میدل باس را در جهت ارائه خدمات بیشتر به مردم وارد کرد.
وی به ناترازی ۲۵ میلیون لیتری مصرف بنزین در کشور اشاره کرد و گفت: چنانچه بتوان بخشی از این ناترازی را مدیریت کرد، منابع دولت به سمت تامین کالاهای اساسی و افزایش رفاه مردم خواهد رفت.
وی یادآور شد: مطابق برنامه هفتم پیشرفت، سالانه باید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شود که ۱۰۰ هزار دستگاه آن مربوط به استان تهران است.
استاندار تهران بیان داشت: یکی از ظرفیتهای مناطق آزاد، جذب سرمایههای خارجی و امکان صادرات و تولید است، که این مهم نیازمند تکمیل زیرساختها انجام سرمایهگذاری و واگذاری زمین است.
وی بر لزوم توسعه پیشرانهای اقتصادی بر مبنای شرکتهای دانش بنیان تاکید کرد و بیان داشت: ۵۲ درصد شرکتهای دانش بنیان کشور و ۷۰ درصد از نخبگان در تهران مستقر هستند و در تلاشیم تا شاهد توسعه شرکتهای دانش بنیان با پیشرانی صادرات باشیم.
معتمدیان گفت: یکی از دغدغههای ما در جریان جنگهای تحمیلی دوم و سوم، ظرفیتهای مغفول بود؛ در این راستا با برنامههای وزارت راه و شهرسازی شاهد افتتاح بندر خشک آپرین بودیم و امروز در تهران به همه کریدرهای ریلی کشور متصل هستیم که امکان تامین کالاهای اساسی مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز شرکتها را فراهم می کند.
وی بیان داشت: به دنبال آن هستیم تا با اتصال شهر فرودگاهی و بندر خشک آپرین، ضریب اطمینان در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه جات را با نگاه پدافند غیرعامل افزایش دهیم و شاهد حمل و نقل ترکیبی (ریلی، هوایی کارگو و جادهای) باشیم.
استاندار تهران ابراز امیدواری کرد که طرح جامع حمل و نقل ترکیبی با رویکرد تامین کالای اساسی را در تهران داشته باشیم تا شاهد تامین نیازمندیهای مردم و کاهش قیمتها باشیم.
دراین مراسم وزیر راه و شهرسازی گفت:شهر فرودگاهی امام خمینی ظرفیت بالایی برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد
فرزانه صادق افزود: رویکرد دولت چهاردهم با تاکیدات رئیس جمهور، توسعه کریدورها حمل و نقل عمومی و تجهیز ناوگان در تمام شقوق حمل و نقلی است.
وی گفت: همچنین توجه ویژه به پایانههای مرزی و توجه ویژه به بخش خصوصی و بضاعتهای آن باید در دستور کار باشد.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: همه ما در جریان جنگهای تحمیلی دوم و سوم، همچنین در پساجنگ که با محاصره آمریکاییها مواجه شدیم، شاهد درخشش بخش خصوصی بودیم که همواره بسیار موثر بودند.
وی یادآور شد: یکی از مهمترین ماموریتهای مناطق آزاد و تجاری، همچنین مناطق ویژه اقتصادی، جذب سرمایههای بخش خصوصی است که باید منتهی به تولید، ترانزیت و صادرات شود.
صادق تاکید کرد: یکی از مهمترین موضوعات در کنار توسعه زیرساختها، تجهیز ناوگان است که البته با منابع دولتی و بودجههای سنتی امکانپذیر نیست.
این عضو کابینه دولت چهاردهم، به ظرفیت بالای شهر فرودگاهی امام برای جذب سرمایه گذار اشاره کرد و افزود: این شهر تخصصی فرودگاهی، بضاعت آن را دارد تا به تولید و دانش بنیان شدن هرچه بیشتر کمک کند و به طور قطع با حضور یک شریک تجاری دانش بنیان میتوان به هدف صادرات کالا از این منطقه نزدیک شد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این ظرفیت میتواند با بهرهگیری از شریک تجاری در حوزه دانشبنیان بینالمللی، کشور را به مأموریت اصلی منطقه آزاد، یعنی صادرات کالا، نزدیکتر کند و مشکلات بخش خصوصی در حوزه تولید و صادرات را پاسخ دهد.
صادق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع لجستیک گفت: از روزهای نخست آغاز مسئولیت مدیرعامل شهر فرودگاهی، در شورای لجستیک، شهر لجستیکی آپرین تصویب شد تا پشتیبانی و اتصال فیزیکی انجام گیرد.
وی با اشاره به اهمیت اتصال ریلی آپرین افزود: اتصال ریلی آپرین با ظرفیتهایی که دارد، اهمیت بالایی دارد. در حوزه ریلی اتفاقات بزرگی در حال رخ دادن است و میزان باری که از کشورهای دیگر وارد آپرین میشود، به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: اتصال ریلی شهر فرودگاهی، شهر لجستیکی و منطقه اقتصادی و آزاد مستقر در شهر فرودگاهی امام خمینی، میتواند همه شقوق حملونقلی را دربر بگیرد. وقتی حملونقل ریلی، جادهای و هوایی در کنار هم قرار بگیرند، تسهیلات بیشتری برای صادرات فراهم خواهد شد.