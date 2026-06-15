در نشست اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس با وزیر اقتصاد، برضرورت حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ‌های تحمیلی و بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و تسهیلات تکلیفی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی با سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان این وزارت خانه، ظهر امروز (دوشنبه ۲۵ خرداد) در محل وزارت خانه امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این نشست که روسای سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس بانک ملی نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات این وزارت خانه در زمان جنگ رمضان و پسا جنگ توسط مسئولان این وزارت خانه ارائه شده و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص گزارش ارائه شده پرداختند.

در ادامه این نشست مواردی از جمله موضوع تسریع در اجرای تعهدات بانک‌ها در موضوع تسهیلات تکلیفی، تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، حمایت از تولید و داشتن برنامه برای دوران پساجنگ و تدبیر بحران تورم و گرانی افسار گسیخته در حوزه‌های مختلف و رسیدگی به مطالبات گندمکاران بیان شد.

همچنین اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس در این نشست، موضوع تدبیر مشکلات ایجاد شده در ارائه خدمات بانکی در بانک‌های هک شده، تسریع در تحقق و تخصیص اعتبارات ماده ۴۲ جهت حمایت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اهمیت دادن و داشتن نگاه ویژه به کریدور‌ها و توجه به استان‌های مرزی جهت بهره مندی کامل از ظرفیت گذرگاه‌ها و اهمیت توسعه ریلی و جاده‌ای، توجه ویژه به ظرفیت مناطق آزاد مورد تاکید قرار گرفت.

در ادامه نشست نیز موضوع تامین مالی پروژه‌ها از محل ماده ۵۶ توسط بانک‌های عامل جهت تسریع در تکمیل پروژه ها، پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کلان و خرد و تعدیل نیرو‌های ایجاد شده و نیاز به حمایت‌های ویژه با شکل گیری ردیف اعتباری ویژه و همچنین حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ‌های تحمیلی و رسیدگی به ضعف نظارت در حوزه بانکی و مشکلات مردم حتی در دریافت تسهیلات بانکی خرد از جمله مواردی بود که اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس در این نشست ارائه کردند.

‌همچنین در این نشست بر لزوم بازنگری در سیاست‌های مالیاتی با توجه به وضعیت جنگ و آثار آن در زندگی مردم خصوصا فعالان کلان و خرد تاکید شده و موضوع رسیدگی به مطالبات پیمانکاران و رویکرد‌های اتخاذی در حوزه‌های مالیاتی، بانکی و ... که پیمانکاران را زمین گیر کرده است، نیز در این نشست ارائه شد.

‌در ادامه نیز اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس نیز بر توجه ویژه و عملیاتی به ظرفیت مولدسازی جهت تامین مالی پروژه‌های اولویت دار نیمه تمام ۱۴۰۵ و پیگیر جبران خسارات وارده به اصناف در جریان جنگ رمضان تاکید کردند و همچنین خواستار پیگیری موضوع اختصاص تسهیلات به دهیاری‌ها با هدف افزایش ظرفیت روستا‌ها و ارتقای کیفیت مدیریت و خدمات‌رسانی در مناطق روستایی شدند.

در پایان بعد از خواسته‌ها و نظرات اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس، معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی و روسای سازمان‌های تابعه پاسخ‌های لازم را ارائه کرده و در نهایت وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز قول مساعد داد که موارد مطروحه در اسرع وقت پیگیری و اجرایی شود.