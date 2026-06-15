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با حضور معاون رئیسجمهور، وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مقامات عالیرتبه ملی، پلاک منطقه آزاد تجاری - صنعتی شهر فرودگاهی امام خمینی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با حضور معاون رئیسجمهور، وزیر راه و شهرسازی، استاندار تهران، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و جمعی از مسئولان ملی و استانی از پلاک منطقه آزاد تجاری - صنعتی شهر فرودگاهی امام خمینی رو نمایی شد .
این اقدام راهبردی در راستای توسعه ظرفیتهای اقتصادی، لجستیکی، حملونقلی و گردشگری منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی و با هدف تسهیل و تسریع فعالیتهای سرمایهگذاری، تجاری و خدماتی در این پهنه کلیدی انجام شده است.