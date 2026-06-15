دولت برای حمایت از بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ، پرداخت کمک بلاعوض ۲۵ میلیون تومانی به ازای هر مترمربع زیربنای واحد‌های نیازمند احداث کامل را تصویب کرد که فرآیند اجرایی آن به‌زودی آغاز می‌شود.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تخصیص بودجه برای پرداخت کمک‌های بلاعوض بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ خبر داد.

منوچهر خواجه‌دلویی با بیان اینکه این کمک‌ها برای هر مترمربع از واحدهای نیازمند احداث کامل ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده، افزود: منابع مالی این طرح تأمین شده و به‌زودی پرداخت آن آغاز می‌شود.

وی همچنین از تعیین کمک‌های بلاعوض ۹ تا ۱۸ میلیون تومانی برای هر مترمربع از واحدهای نیازمند تعمیر، متناسب با میزان خسارت وارده خبر داد.

بر اساس گزارش بنیاد مسکن، تاکنون بیش از ۱۳۵ هزار واحد مسکونی توسط تیم‌های تخصصی ارزیابی شده‌اند که در اولویت بازسازی قرار دارند.

این کمک‌ها شامل تمامی بخش‌های زیربنایی واحدها از جمله فضاهای مشاع و راه‌پله‌ها نیز خواهد بود تا روند اسکان مجدد آسیب‌دیدگان تسریع شود.