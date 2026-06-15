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مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از قطعی و افت فشار ۹ ساعته آب در برخی از مناطق شهر یاسوج به دلیل مرمت خطوط آبرسانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمود سپهر افزود: فردا سهشنبه ۲۶ خرداد از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر شبکه آبرسانی در محدوده ابنسینای شهر یاسوج به منظور افزایش پایداری شبکه توزیع آب، اصلاح و مرمت میشود.
وی اضافه کرد: به دنبال اجرای این عملیات، مشترکان ساکن در مناطق باهنرها، سعدیها، ابنسینا، صدا و سیما، بلوار رجایی، بلوار کاشانی، بلوار ابوذر، خیابانهای شهداء، توحیدها، بلوار بویراحمد، محمودآباد و ریحانها با قطعی یا افت فشار آب مواجه میشوند.