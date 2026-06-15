معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پوشش ۱۱ میلیون خانوار در طرخح فیبر نوری خبر داد و گفت: تا پایان برنامه هفتم این رقم به ۲۰ میلیون می‌رسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در جلسه اعضای کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشرفت طرح فیبر نوری کشور گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، باید تا پایان برنامه ۲۰ میلیون امکان اتصال فیبر نوری ایجاد شود که سالانه پنج میلیون پوشش جدید داریم و درحال حاضر به ۱۱ میلیون پوشش رسیده‌ایم.

وی با اشاره به رویکرد وزیر ارتباطات برای افزایش اتصال‌ها افزود: هدف این است که حداقل ۳۰ درصد از این پوشش تا پایان دولت به اتصال تبدیل شود که این موضوع به تقاضای کاربران بستگی دارد.

معاون وزیر ارتباطات از طرح انتقال از سیم مسی به فیبر نوری به عنوان یک برنامه هفت ساله یاد کرد و گفت: با اجرای این طرح ، مشکلاتی مانند سرقت، استهلاک تجهیزات قدیمی و هزینه‌های بالای نگهداری در شرکت مخابرات ایران مرتفع خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه نسل پنجم ارتباطات سیار (5G) اشاره کرد و گفت: شهرستان بابل به عنوان پایلوت کامل 5G در کشور انتخاب شده و همه ارتباطات سیار در این شهرستان مبتنی بر نسل پنجم است.



