به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در تشریح جزئیات این خبر گفت: بر اساس آخرین گزارش‌های ثبت‌شده، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۲۸ مشترک اداری به دلیل عدم رعایت سقف مصرف تعیین‌شده و بی‌توجهی به الزامات مدیریت مصرف، مشمول اعمال محدودیت شدند که در مجموع ۹۶۶ مورد؛ قطع برق برای این مشترکان ثبت شده است.

وی اضافه کرد: اجرای این اقدامات کنترلی و پایش لحظه‌ای مصرف ادارات و ابلاغ اخطار‌ها و اعمال قطعی به دلیل پر مصرفی در ساعت ۱۳ ظهر روز ۲۴ خرداد ماه که اوج مصرف می‌باشد؛ نظارت و پایش ادارات منجر به کاهش ۱.۲ مگاواتی بار شبکه برق شده و نقش مؤثری در مدیریت پیک مصرف و حفظ پایداری تأمین برق مشترکان داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، اعلام کرد: رعایت دقیق برنامه‌های مدیریت مصرف، به‌ویژه تنظیم دمای سامانه‌های سرمایشی، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و رعایت سقف مصرف تعیین‌شده، از مهم‌ترین راهکار‌ها برای عبور موفق از دوره اوج بار تابستان است.

وی تصریح کرد: پایش مصرف مشترکان اداری به صورت مستمر و روزانه ادامه دارد و در صورت عدم رعایت الزامات، محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده مطابق برنامه اعمال خواهد شد.