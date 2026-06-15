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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از ثبت ۹۶۶ اقدام کنترلی برای ادارات متخلف در مسیر عبور از پیک تابستان ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در تشریح جزئیات این خبر گفت: بر اساس آخرین گزارشهای ثبتشده، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۲۸ مشترک اداری به دلیل عدم رعایت سقف مصرف تعیینشده و بیتوجهی به الزامات مدیریت مصرف، مشمول اعمال محدودیت شدند که در مجموع ۹۶۶ مورد؛ قطع برق برای این مشترکان ثبت شده است.
وی اضافه کرد: اجرای این اقدامات کنترلی و پایش لحظهای مصرف ادارات و ابلاغ اخطارها و اعمال قطعی به دلیل پر مصرفی در ساعت ۱۳ ظهر روز ۲۴ خرداد ماه که اوج مصرف میباشد؛ نظارت و پایش ادارات منجر به کاهش ۱.۲ مگاواتی بار شبکه برق شده و نقش مؤثری در مدیریت پیک مصرف و حفظ پایداری تأمین برق مشترکان داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی، اعلام کرد: رعایت دقیق برنامههای مدیریت مصرف، بهویژه تنظیم دمای سامانههای سرمایشی، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و رعایت سقف مصرف تعیینشده، از مهمترین راهکارها برای عبور موفق از دوره اوج بار تابستان است.
وی تصریح کرد: پایش مصرف مشترکان اداری به صورت مستمر و روزانه ادامه دارد و در صورت عدم رعایت الزامات، محدودیتهای پیشبینیشده مطابق برنامه اعمال خواهد شد.