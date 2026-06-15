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رهاسازی بچهماهیان سفید در رودخانههای استان مازندران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل شیلات مازندران از آغاز رهاسازی بچهماهیان سفید در رودخانههای استان خبر داد.
نیما حسین زاده گفت: پیشبینی میشود امسال ۸۰ میلیون قطعه بچهماهی در مرکز شهید رجایی ساری تولید و برای تقویت ذخایر طبیعی رهاسازی شود.
وی افزود: سالیانه میلیونها قطعه بچهماهی استخوانی و هزاران قطعه ماهی خاویاری در مراکز شیلاتی تولید و در رودخانههای شیلاتی مازندران رهاسازی میشود تا روند بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر تداوم یابد.
مدیرکل شیلات مازندران با بیان اهمیت این اقدام در حفظ و تقویت ذخایر آبزیان دریای خزر تصریح کرد: رهاسازی بچهماهیها نقش موثری در بازسازی ذخایر طبیعی و پایداری زیستبوم آبزیان منطقه دارد.