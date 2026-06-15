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کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: براساس پیش بینیها،موج بارشها در نیمه شمالی استان ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یاسر اشتاد افزود: بااشاره به بارش باران در مناطق شمالی استان از روز گذشته یکشنبه ۲۴ خرداد، گفت: چایپاره و شوط با ۸ میلیمتر پر بارشترین شهرهای شمالی استان بودند.
وی اظهار کرد: درخصوص دمای هوای استان نیز گفت: از هفته آینده دمای شهرهای استان افزایش خواهد یافت.
اشتاد با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: در شبانه روز گذشته ایستگاه شهری ارومیه ۳۴ درجه بالای صفر و چالدران با ۸ درجه به ترتیب گرمترین و خنک ترین شهر استان گزارش شده است.