به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یاسر اشتاد افزود: بااشاره به بارش باران در مناطق شمالی استان از روز گذشته یکشنبه ۲۴ خرداد، گفت: چایپاره و شوط با ۸ میلی‌متر پر بارش‌ترین شهرهای شمالی استان بودند.

وی اظهار کرد: درخصوص دمای هوای استان نیز گفت: از هفته آینده دمای شهرهای استان افزایش خواهد یافت.

اشتاد با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: در شبانه روز گذشته ایستگاه شهری ارومیه ۳۴ درجه بالای صفر و چالدران با ۸ درجه به ترتیب گرمترین و خنک ترین شهر استان گزارش شده است.