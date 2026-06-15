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پس از ۱۰۷ روز تنش و درگیری، توافق میان ایران و آمریکا وارد مرحله اجرایی شد؛ توافقی که ناظران سیاسی آن را نتیجه تغییر معادلات میدانی میدانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛
پس از ۱۰۷ روز تنش و درگیری، توافق میان ایران و آمریکا وارد مرحله اجرایی شد.
به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، این توافق نتیجه تغییر معادلات میدانی و افزایش هزینههای ادامه جنگ برای واشنگتن است. دونالد ترامپ که در روزهای نخست جنگ با ادبیاتی تهاجمی از تغییر شرایط در ایران سخن میگفت،
اکنون از توافق و پایان درگیریها صحبت میکند. تحلیلگران این تحول را نشاندهنده فاصله قابل توجه میان اهداف اولیه آمریکا و واقعیتهای شکلگرفته در میدان میدانند.
کارشناسان مسائل بینالملل، نقش ایران در معادلات منطقه، تأثیرگذاری بر امنیت انرژی جهان و اهمیت راهبردی تنگه هرمز را از عوامل مهم تغییر رویکرد آمریکا در هفتههای پایانی جنگ عنوان میکنند.