پس از ۱۰۷ روز تنش و درگیری، توافق میان ایران و آمریکا وارد مرحله اجرایی شد؛ توافقی که ناظران سیاسی آن را نتیجه تغییر معادلات میدانی می‌دانند.

از تهدید تا توافق؛ پایان ۱۰۷ روز تنش میان ایران و آمریکا

از تهدید تا توافق؛ پایان ۱۰۷ روز تنش میان ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛

پس از ۱۰۷ روز تنش و درگیری، توافق میان ایران و آمریکا وارد مرحله اجرایی شد.

به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، این توافق نتیجه تغییر معادلات میدانی و افزایش هزینه‌های ادامه جنگ برای واشنگتن است. دونالد ترامپ که در روز‌های نخست جنگ با ادبیاتی تهاجمی از تغییر شرایط در ایران سخن می‌گفت،

اکنون از توافق و پایان درگیری‌ها صحبت می‌کند. تحلیلگران این تحول را نشان‌دهنده فاصله قابل توجه میان اهداف اولیه آمریکا و واقعیت‌های شکل‌گرفته در میدان می‌دانند.

کارشناسان مسائل بین‌الملل، نقش ایران در معادلات منطقه، تأثیرگذاری بر امنیت انرژی جهان و اهمیت راهبردی تنگه هرمز را از عوامل مهم تغییر رویکرد آمریکا در هفته‌های پایانی جنگ عنوان می‌کنند.