به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ استاندار هرمزگان در جلسه ستاد مدیریت انرژی گفت: ۱۲ جایگاه از ۱۵ جایگاه سطح شهر بندرعباس از عصر امروز دوشنبه ۲۵ خرداد بنزین اضطراری در آنها بصورت ۲۴ ساعته عرضه می‌شود.

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محمد آشوری افزود: در این جایگاه‌ها به هر خودرو ۲۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی عرضه می‌شود.

وی گفت: این عرضه سوخت تا ۳۱ خرداد ادامه دارد.

آشوری افزود: سه جایگاه شهید عوض پور، بلال و آیت الله غفاری نیز به کارت سوخت‌های شخصی خدمات رسانی می‌کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز گفت: ۵۰ درصد سوختگیری در جایگاه‌های هرمزگان مربوط به خودرو‌های غیر بومی شاغل در استان هستند.

مجتبی قهرمانی افزود: همه مسئولان استان هرمزگان بیش از یک ماه است این موضوع را بصورت ویژه پیگیری می‌کنند و تا حصول نتیجه نهایی همچنان پیگیر هستند.