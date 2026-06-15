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با هدف ساماندهی صفهای شلوغ دریافت بنزین، سوختگیری با کارت اضطراری در جایگاههای سوخت هرمزگان ۲۴ ساعته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ استاندار هرمزگان در جلسه ستاد مدیریت انرژی گفت: ۱۲ جایگاه از ۱۵ جایگاه سطح شهر بندرعباس از عصر امروز دوشنبه ۲۵ خرداد بنزین اضطراری در آنها بصورت ۲۴ ساعته عرضه میشود.
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محمد آشوری افزود: در این جایگاهها به هر خودرو ۲۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی عرضه میشود.
وی گفت: این عرضه سوخت تا ۳۱ خرداد ادامه دارد.
آشوری افزود: سه جایگاه شهید عوض پور، بلال و آیت الله غفاری نیز به کارت سوختهای شخصی خدمات رسانی میکنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز گفت: ۵۰ درصد سوختگیری در جایگاههای هرمزگان مربوط به خودروهای غیر بومی شاغل در استان هستند.
مجتبی قهرمانی افزود: همه مسئولان استان هرمزگان بیش از یک ماه است این موضوع را بصورت ویژه پیگیری میکنند و تا حصول نتیجه نهایی همچنان پیگیر هستند.