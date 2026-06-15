«دانشنامه موسیقی عاشیقی مکتب ارومیه» اثر داریوش علیزاده، پژوهشگر، کارشناس موسیقی و رییس انجمن موسیقی آذربایجان‌غربی، در آیینی با حضور جمعی از هنرمندان، علاقه‌مندان فرهنگ و هنر و مسئولان استانی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌غربی در این مراسم با اشاره به جایگاه موسیقی عاشیقی در فرهنگ منطقه گفت: عاشیق‌ها همواره در غم و شادی مردم همراه آنان بوده‌اند و همین موضوع موجب محبوبیت و جایگاه ویژه این هنرمندان در میان مردم شده است.

مرتضی فرحبخش افزود: عاشیق‌ها به دلیل مقبولیت اجتماعی، تأثیرگذاری بالایی در جامعه دارند و در رویدادهای مختلف، از جمله شرایط اخیر، نقش فرهنگی و اجتماعی خود را به خوبی ایفا کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از موسیقی عاشیقی خاطرنشان کرد: موسیقی عاشیقی بخشی از هویت فرهنگی ماست و برای حفظ، معرفی و ترویج به‌ویژه مکتب عاشیقی ارومیه باید برنامه‌ریزی و حمایت مستمر صورت گیرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌غربی همچنین نقش عاشیق‌ها در تقویت همبستگی اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و گفت: این هنرمندان با حضور در روستاها و میان مردم، زمینه نزدیکی بیشتر اقشار مختلف جامعه را فراهم کرده و در ایجاد وحدت و همدلی نقش مؤثری داشته‌اند.

وی تصریح کرد: از عاشیق‌ها انتظار می‌رود رویدادهای دوران جنگ را به‌خوبی به تصویر کشیده و مستندسازی کنند.

تألیف دانشنامه موسیقی عاشیقی در ۱۲ سال

داریوش علیزاده، مؤلف کتاب نیز درباره روند شکل‌گیری این اثر گفت: علاقه‌مندی به پژوهش در حوزه موسیقی عاشیقی از مطالعه منابع مختلف و طرح این پرسش آغاز شد که چرا عاشیق‌ها همانند شاعران در آثار مرجع معرفی نشده‌اند.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری این اثر گفت: مجموعه مطالعات و تجربیاتم در حوزه موسیقی عاشیقی، پس از ثبت جهانی این هنر در یونسکو، زمینه ثبت ملی «مکتب موسیقی عاشیقی ارومیه» را فراهم کرد که حاصل سال‌ها تلاش و پژوهش است.

مؤلف این کتاب با یادآوری اینکه تألیف این کتاب ۱۲ سال به طول انجامید، ادامه داد: قصد دارم در آینده نیز پژوهش‌ها و مطالب جدیدی را به این دانشنامه اضافه کنم، چرا که تحقیق در این حوزه پایانی ندارد.

علیزاده همچنین به فعالیت‌های خود در حوزه موسیقی عاشیقی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر کانون عاشیق‌ها را راه‌اندازی کرده‌ایم تا هنرمندان شهرستان‌های مختلف گردهم آیند، در برنامه‌های هفتگی شرکت کنند و ارتباط و تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از این هنر اظهار کرد: برای تداوم موسیقی عاشیقی، این هنر باید هم از سوی مردم و هم از سوی دولت‌ها مورد حمایت قرار گیرد و در کنار آن، هنرمندان نیز تلاش بیشتری داشته باشند.

«دانشنامه موسیقی عاشیقی مکتب ارومیه» اثری پژوهشی در دو بخش شامل زندگی‌نامه عاشیق‌های ارومیه از دوره صفویه تا امروز و مباحث نظری درباره فلسفه پیدایش این موسیقی، مقام‌ها، داستان‌ها، ساز قوپوز، شیوه‌های پرده‌بندی و کوک، قهوه‌خانه‌های عاشیقی و انواع شعر در این حوزه است.

این کتاب در ۲۷۵ صفحه، همراه با بیش از ۱۲۰ عکس رنگی و جلد گالینگور، برای نخستین‌بار در حوزه موسیقی ایران منتشر شده است.