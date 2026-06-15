نخستین نشست از سلسله دورهمی‌های جامعه قرآنی با محوریت بازخوانی ابعاد شخصیتی و اندیشه‌ای رهبر شهید امام خامنه‌ای به همت فرهنگسرای قرآن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رحیم قربانی رئیس فرهنگسرای قرآن با اعلام این خبر گفت:فرهنگسرای قرآن تصمیم دارد تا اربعین رهبر شهید، نشست‌هایی تخصصی را برای بررسی ابعاد مختلف شخصیت قرآنی ایشان برگزار کند و در هر جلسه یکی از حوزه‌های تأثیرگذاری ایشان در عرصه قرآن مورد واکاوی قرار گیرد.

قربانی رونمایی از کتاب «شخصیت قرآنی رهبر شهید» را نقطه آغاز این حرکت دانست و گفت: این اثر حاصل سال‌ها پژوهش حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی رضایی‌اصفهانی درباره اندیشه‌ها و فعالیت‌های قرآنی رهبر شهید است و می‌تواند مبنایی برای شناخت عمیق‌تر این شخصیت باشد.

محمدتقی میرزاجانی، معاون شورای عالی قرآن کریم با تأکید بر جایگاه ممتاز رهبر شهید در عرصه معارف و فعالیت‌های قرآنی گفت: ایشان از معدود شخصیت‌هایی بودند که میان دو ساحت «ظاهر» و «باطن» قرآن جمع کرده بودند؛ هم در حوزه تلاوت و هنر‌های قرآنی صاحب‌نظر بودند و هم در عرصه فهم، تدبر و معارف عمیق قرآنی جایگاهی برجسته داشتند. رهبر شهید پرچمدار و پیشران نهضت قرآنی جمهوری اسلامی ایران است و عنوان «قرآنی‌ترین رهبر تاریخ» تعبیر شایسته‌ای برای این شخصیت بزرگ است.