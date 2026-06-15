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استاندار مرکزی از نزدیک شدن به پایان عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی اراک خبر داد و گفت: این مجموعه فرهنگی با ظرفیت نگهداری یک میلیون جلد کتاب و امکانات متنوع پژوهشی و فرهنگی، بهزودی آماده بهرهبرداری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی اراک، یکی از بزرگترین پروژههای فرهنگی استان مرکزی، در مراحل پایانی قرار دارد و پیشبینی میشود این مجموعه بهزودی به بهرهبرداری برسد.
به گفته مسئولان، این کتابخانه با زیربنای ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع در هفت طبقه احداث شده و ظرفیت نگهداری یک میلیون جلد کتاب را خواهد داشت. بخشهای تخصصی نابینایان، نوجوانان، نسخ خطی، کتابهای صوتی، سالن آمفیتئاتر، گالری، کارگاههای آموزشی و فضاهای مطالعه از جمله امکانات پیشبینیشده برای این مجموعه است.
استاندار مرکزی با تأکید بر جایگاه فرهنگی استان، ابراز امیدواری کرد با همکاری نهاد کتابخانههای عمومی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشارکت مردم، این مجموعه به مرکزی مهم برای فعالیتهای علمی، فرهنگی و پژوهشی در سطح ملی تبدیل شود.