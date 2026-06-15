به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد علیزاده گفت: شهرستان هشترود با تولید ۳۸۰ هزار تُن انواع محصولات زراعی و باغی در سطح ۱۳۷ هزار هکتار و تولید ۹۰ هزار تُن سیب زمینی در اراضی پایاب سد سهند رتبه اول استان را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه ۷۷ طرح پایداری تولید ۶ سال است که در این شهرستان اجرا می‌شود افزود: چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض دولتی در ۴۵ هکتار از اراضی به غیر از پایاب سد سهند برای آبیاری نوین و قطره‌ای پرداخت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی هشترود از پرداخت ۱۹۰ میلیارد تومان برای ۶۴۰ فقره تسهیلات در بخش زراعت، ۴۵ میلیارد تومان برای ۱۵۵ فقره تسهیلات دامداری و ۶۴ میلیارد تومان برای ۹ فقره تسهیلات تامین نهاده‌های دام و طیور خبر داد و افزود: در سه ماهه نخست امسال ۵۷ میلیارد تومان تسهیلات برای ۱۰۸ فقره تسهیلات برای زراعت، دامداری و نهاده‌های دام و طیور بین کشاورزان پرداخت شده است