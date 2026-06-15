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معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، از تصویب طرح موضعی «حیات تهران» خبر داد و گفت: این طرح با رویکرد ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، بازآفرینی شهری، حفاظت از روددره درکه و توسعه فضای سبز به تصویب رسیده است.
به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، علی کاظمیان در نشست خبری ارائه آمار سامانه حمایتی مسکن (تم) با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اظهار کرد: در این جلسه چهار دستور کار در دستور بررسی قرار داشت که سه مورد از آنها بررسی و تعیین تکلیف شد و رسیدگی به دستور کار چهارم به جلسه آینده موکول شد.
وی درباره نخستین دستور کار جلسه گفت: طرح موضعی «حیات تهران» به عنوان یک مغایرت اساسی و با تشخیص دبیر شورایعالی شهرسازی از کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به شورایعالی ارجاع شده بود. این طرح پس از بررسی در کمیته فنی، در شورایعالی مطرح شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه محدوده حیات تهران در غرب و شمال بزرگراه شهید چمران قرار دارد، افزود: این محدوده یکی از نقاط دارای سابقه طولانی سکونتگاههای غیررسمی و ساختوسازهای غیرمجاز در تهران است و از جمله چالشهای مهم مدیریت شهری به شمار میرود.
کاظمیان افزود: در بررسی این طرح، بر دو محور اصلی تأکید شد؛ نخست ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و اجرای برنامههای بازآفرینی شهری و دوم حفاظت از مؤلفههای طبیعی و محیطی منطقه از جمله روددره درکه که از عناصر اصلی طرح جامع شهر تهران محسوب میشود.
وی تصریح کرد: طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ در کمیته فنی مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحاتی در زمینه مساحت، تعداد واحدهای مسکونی و میزان جمعیتپذیری آن اعمال شد.