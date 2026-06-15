استان همدان با تولید سالانه بیش از ۶۰ هزار تن سیر و موسیر جایگاه نخست کشور را در تولید این محصول به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: کیفیت مطلوب و شرایط آب و هوایی مناسب، سیر همدان را به یکی از محصولات شناخته شده کشور تبدیل کرده است.

علی بایگانه افزود: از خرداد ماه فصل برداشت سیر در همدان آغاز می‌شود و تا مرداد ماه ادامه دارد.

سیر تولیدی در همدان به‌عنوان یک نشان خاص در سال ۱۳۹۶ به ثبت ملی رسیده و همدان «قطب تولید سیر کشور» لقب گرفته است.