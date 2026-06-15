به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «روایت خانواده‌های شهدای جنگ رمضان»، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «حمید حسین‌زاده»، هر روز حوالی ساعت ۱۸:۴۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این برنامه که با هدف معرفی شهدای جنگ تحمیلی سوم و ترویج فرهنگ مقاومت، ایستادگی و ایثار تهیه شده است، خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان به روایت ویژگی‌های اخلاقی، سبک زندگی، نحوه شهادت و خاطرات ماندگار از عزیزان خود می‌پردازند.

این برنامه با همکاری گروه سینمایی شاهد، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و اداره کل همکاری‌های راهبردی صداوسیما تهیه شده است.

بررسی برخورد جدی با استخراج غیرمجاز رمز ارز و همچنین نقد و بررسی میزبانی آمریکا در جام جهانی فوتبال، موضوع گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.

در میز اول برنامه با عنوان «شهران» و اجرای «علی مروی»، «محمود محمودی»، سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، به بررسی پرونده انرژی و برخورد جدی با استخراج غیرمجاز رمز ارز‌ها خواهد پرداخت.

در بخش دوم برنامه با عنوان «بلوار فرهنگ» و اجرای «آرش اسدی»، «امیر مهدی علوی»، سخنگوی فدراسیون فوتبال، به نقد و بررسی میزبانی آمریکا در جام جهانی، تأثیر بین‌المللی حضور ایران در جام جهانی با توجه به شرایط جنگی، اعتراض به حمایت از همجنس‌گرایان در بازی ایران و مصر و تأثیر فرهنگی حضور ایران در جام جهانی آمریکا خواهد پرداخت.

برنامه «تهران ۲۰»، با تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» از گروه تهران و شهروندی، روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه با موضوعات تخصصی در حوزه‌های اقتصادی «فرصت»، فرهنگی «بلوار فرهنگ» و اجتماعی و تهران «شهران»، از شبکه تهران پخش می شود.

مجله صبحگاهی «سلام تهران»، سه‌شنبه ۲۶ خرداد، به موضوعاتی، چون فوتبال، نقش ورزش در کنترل دیابت، اخبار اجتماعی و تاب‌آوری در خانواده می‌پردازد.

در بخش ورزشی، «آرش اسدی» با حضور «غلام‌عباس آشوبی» بازیکن سابق تیم ملی و کارشناس فوتبال، مسائل روز فوتبال کشور را بررسی می‌کند.

همچنین «مسلم خورشیدوند» استاد دانشگاه و کارشناس تربیت بدنی، نقش فعالیت‌های ورزشی در پیشگیری و درمان دیابت و راهکار‌هایی برای سبک زندگی فعال ارائه می‌کند.

در ادامه، «مهسا شمس» خبرنگار حوزه اجتماعی، تازه‌ترین رویداد‌ها و اخبار این حوزه را مرور می‌کند.

علاوه بر این، «شقایق حسین‌پور» مشاور خانواده، درباره «تاب‌آوری و مواسات در خانه و جامعه» و نقش این مهارت‌ها در افزایش انسجام خانوادگی و اجتماعی گفت‌و‌گو می‌کند.

این برنامه با تهیه‌کنندگی «آرمین عابدینی» و اجرای «مرتضی پرنیان» و «فریبا باقری»، از شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۷ صبح به صورت زنده از شبکه تهران پخش می‌شود.