به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، ۴۶ طرح و پروژه استان ایلام به مبلغ ۷ هزار میلیارد ریال افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست وبیناری استاندار ایلام با رئیس‌جمهور نیز برگزار شد. رئیس‌جمهور در این نشست بر مصرف بهینه انرژی، نهضت توسعه عدالت آموزشی، تلاش مضاعف برای تأمین معیشت مردم و پیگیری امورات مردم از طریق محله‌محوری تأکید کرد.

در استان ایلام، ۳۴۱ محله برای ساماندهی امورات و پیگیری مطالبات مردم شناسایی شده است.

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، ۴۶ طرح و پروژه استان ایلام به مبلغ ۷ هزار میلیارد ریال افتتاح شد.

یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها، افتتاح کشتارگاه صنعتی دام استان در شهرستان ایوان بود.