وزارت امور اسلامی، تبلیغ و ارشاد عربستان از اهدای ۳۷۴ هزار نسخه قرآن به زائران در موسم حج امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از ابتدای موسم حج در ۱۲ ذی‌الحجه تا ۲۳ ذی‌الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری، ۳۷۴ هزار و ۶۶۰ نسخه قرآن کریم به زائرانی که فرودگاه عربستان را ترک کرده‌اند، اهدا شد این اقدام، بخشی از تلاش‌های این وزارتخانه برای وداع با مهمانان خدا بود.

این هدیه شامل قرآن‌های چاپی مجمع چاپ قرآن کریم در اندازه‌های مختلف، به همراه ترجمه معانی قرآن کریم به بیش از ۸۰ زبان بین‌المللی بوده است.

این امر به زائران کمک می‌کند تا از کتاب خدا بهره‌مند شوند و در معانی آن به زبان خود تأمل کنند.

این هدیه در راستای اهتمام عربستان به مهمانان خانه خدا و تلاش این کشور برای خدمت به اسلام و مسلمانان و نشر کتاب خدا در میان زائران توزیع شده و بیانگر خدمات یکپارچه‌ای است که از بدو ورود زائران به عربستان تا عزیمت به کشورشان به آنان ارائه می‌شود.