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تسهیل تبادلات کالا، ارتقای لجستیک و رسیدن به ظرفیت ترانزیت ۲۰ میلیون تن، چشم انداز امضائ تفاهم نامه منطقه آزاد سرخس با راه آهن جمهوری اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، عضو هیئت مدیره، قائم مقام مدیرعامل و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاریهای لجستیکی با راهآهن جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعلام آغاز فصل جدیدی از فعالیتهای این منطقه، برای رسیدن به ظرفیت ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا خیز برداشته است.
محسن پوراحمدی افزود: منطقه آزاد سرخس به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد، از دیگر مرزهای اقتصادی کشور متمایز است و این منطقه نقطه ثقل اتصال کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب است و به عنوان دروازه ورود به آسیای میانه و چین، نقشی کلیدی در اتصال کشورهای آسیای میانه به اروپا، آفریقا و آبهای آزاد ایفا میکند با این حال، متأسفانه این ظرفیت عظیم تا کنون مغفول مانده است.
وی با اشاره به سرمایهگذاری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی (۱۰۰ همت) آستان قدس رضوی در این منطقه، ادامه داد: سرخس در حال حاضر بالاترین ظرفیت ریلی کشور را داراست و با داشتن قابلیت تخلیه و بارگیری بیش از ۱۰۰۰ واگن در روز، کوتاهترین مسیر ریلی و جادهای از مبدأ چین به ایران محسوب میشود.
پور احمد به امکانات زیرساختی فعلی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۱۰ هکتار فضای انبارش، سردخانه ۴ هزار تنی، مخازن ۱۰ هزار تنی، ۵۰ کیلومتر ریل اختصاصی در محدوده پارک لجستیک و ۵ ایستگاه فرعی برای عملیات تخلیه و بارگیری در اختیار داریم. همچنین پروژه توسعه سایتهای خدمات ریلی در سه سایت مجزا در دستور کار است و در همین راستا، منتظر صدور مجوز برای احداث ۳۵ کیلومتر ریل جدید در سایت STC در زمینی به مساحت هزار هکتار هستیم.
پوراحمدی با بیان اینکه ظرفیت فعلی منطقه، امکان ترانزیت بیش از ۱۰ میلیون تن کالا را فراهم کرده، اما در حال حاضر حدود ۳ میلیون تن از این ظرفیت استفاده میشود، تصریح کرد: امیدواریم با این تفاهمنامه و همافزایی با شرکت راهآهن، تمام ظرفیت منطقه به خدمت تجارت کشور درآید و با توسعه سایتهای لجستیکی، این میزان به ۲۰ میلیون تن افزایش یابد.
وی ضمن قدردانی از حمایتهای ویژه وزیر محترم راه و شهرسازی و همچنین دکتر قاضیزاده هاشمی نماینده مردم فهیم سرخس در مجلس شورای اسلامی و همکاریهای مدیرعامل شرکت راهآهن، آقای مهندس ذاکری تأکید کرد: اکنون که تنها یک هفته از آغاز رسمی فعالیت سرخس بهعنوان منطقه آزاد میگذرد، این تفاهمنامه نخستین گام عملیاتی ماست. معتقدیم با بهرهگیری از مزایای قانونی مناطق آزاد و همکاری متقابل با راهآهن، سرخس به بزرگترین مرکز تبادل کالای تجاری کشور و الگویی نمونه برای همکاریهای بینسازمانی تبدیل خواهد شد.